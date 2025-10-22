Vanancci diserta il federale della Lega Salvini frena i suoi team E si butta sulla banche

Il generale diserta e Matteo Salvini accende fumogeni. Dissimula e rilancia sulle banche, si muove tra il vecchio e il nuovo. Frena i team Vannacci ma si dimentica la Toscana. Era il giorno del Con.

