Inter News 24 Van de Perre (Union SG): «A volte l’Inter non sembra in un buon momento ma poi.». Le parole del centrocampista dei belgi. Nonostante la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Inter, il centrocampista dell’Union Saint-Gilloise, Kamiel Van de Perre, ha analizzato lucidamente la partita. Ai microfoni di Het Laatste Nieuws, ha ammesso che la sua squadra non è riuscita a sfruttare i momenti positivi avuti in avvio. Ha sottolineato la cinicità della Beneamata, capace di colpire due volte in pochi minuti anche quando sembrava in difficoltà. Pur riconoscendo la durezza del passivo, Van de Perre ha ricordato che la squadra di Cristian Chivu è stata finalista nella scorsa edizione e che l’Union non deve vergognarsi della propria prestazione contro un avversario di tale livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

