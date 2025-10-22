Vampire Knight la controversa storia dei vampiri pseudo incestuosi torna con un sequel
Dopo oltre vent'anni di amori proibiti e conflitti immortali, Vampire Knight: Memories si prepara al suo capitolo conclusivo: la mangaka Matsuri Hino ha svelato la copertina del volume finale, un ultimo tributo ai protagonisti Yuki, Zero e Kaname. Dal debutto nel 2004 sulle pagine di LaLa Magazine, Vampire Knight ha attraversato mode, epoche e generazioni, diventando un cult del genere sh?jo dark fantasy. Ora, con l'uscita del volume finale di Vampire Knight: Memories, l'universo creato da Matsuri Hino si prepara a chiudere il cerchio con eleganza malinconica. Il ritorno di un amore immortale con Vampire Knight: Memories A distanza di oltre dieci anni dalla conclusione della serie originale, Vampire Knight continua a esercitare un fascino magnetico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
