Valtrebbia lavori per 750mila euro per rendere il Trebbia più sicuro

Ilpiacenza.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre pennelli in massi, in fase di costruzione, sulla sponda sinistra del Trebbia, a protezione dell’erosione causata dalla corrente. Continua l’impegno della Regione per completare e integrare i lavori di recupero e consolidamento delle opere idrauliche lungo il bacino del fiume, fortemente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Ripristino delle sponde del Trebbia, due cantieri da 750mila euro a Marsaglia - A Corte Brugnatella (Piacenza) in corso due interventi da 750mila euro per il ripristino delle opere idrauliche sul Trebbia, danneggiate dal maltempo ... piacenzasera.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Valtrebbia Lavori 750mila Euro