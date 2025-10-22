Valtrebbia lavori per 750mila euro per rendere il Trebbia più sicuro
Tre pennelli in massi, in fase di costruzione, sulla sponda sinistra del Trebbia, a protezione dell’erosione causata dalla corrente. Continua l’impegno della Regione per completare e integrare i lavori di recupero e consolidamento delle opere idrauliche lungo il bacino del fiume, fortemente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Periodo di castagnate! GORRETO - 1 novembre 2025 47’ SAGRA DELLA CASTAGNA Apertura stand ore 14.00 Premiazione ore 17.00 Per info proloco.gorreto #Gorreto #Castagnata #ValTrebbia - facebook.com Vai su Facebook
Ripristino delle sponde del Trebbia, due cantieri da 750mila euro a Marsaglia - A Corte Brugnatella (Piacenza) in corso due interventi da 750mila euro per il ripristino delle opere idrauliche sul Trebbia, danneggiate dal maltempo ... piacenzasera.it scrive