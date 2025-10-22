Valtellina Sos ospedali Il Movimento per il Morelli | Si smantella il pubblico per favorire assicurazioni e finanziarie

Sondalo, 22 ottobre 2025 – Il tema ospedale resta al centro della battaglia che si sta combattendo in Valtellina. E da tempo in prima fila c’è il movimento popolare Rinascita Morelli Autonomo che esprime grande preoccupazione per quel che definisce “subdolo smantellamento del servizio pubblico”. Il Movimento punta il dito contro la continua “attuazione del contestato Piano del Politecnico di Regione Lombardia (novembre 2019), un processo che starebbe avvenendo nella generale indifferenza delle istituzioni locali, dei partiti e sindacati ”. SONDALO, OSPEDALE MORELLI - REPARTO RADIAZIONI - FOTO(ANSAANP) Secondo il Movimento, “l’attuale deriva provinciale si inserisce in un contesto regionale e nazionale che vede una strisciante evoluzione verso il superamento del servizio pubblico a favore di un sistema privatistico e assicurativo ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

