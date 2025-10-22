Valle Verde diventa Green Valley | festa campestre a Recco con musica country e battesimo della sella

Genovatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Quartiere Valleverde, in collaborazione con la Pro Loco Recco e con il Patrocinio del Comune di Recco, organizza domenica 26 ottobre presso i Giardini di Valleverde “Green Valley”, una grande festa campestre con distribuzione di caldarroste a offerta libera, ballo country a cura del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

valle verde diventa greenValle Verde diventa “Green Valley”: festa campestre a Recco con musica country e battesimo della sella - Il Comitato Quartiere Valleverde, in collaborazione con la Pro Loco Recco e con il Patrocinio del Comune di Recco, organizza domenica 26 ottobre presso i Giardini di Valleverde “Green Valley”, una gra ... Si legge su genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Valle Verde Diventa Green