Valle Mandriole dopo l' incendio inaugura la nuova torretta di avvistamento

Ravennatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurata venerdì 24 ottobre alle 9 la nuova torretta di avvistamento dell’avifauna di Valle Mandriole, anche detta valle della Canna, in fregio al fiume Lamone, in una delle aree umide più significative del Parco del Delta del Po, a pochi passi dalla foresta allagata di Punte Alberete. La. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

