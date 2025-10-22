Valle Mandriole dopo l' incendio inaugura la nuova torretta di avvistamento
Sarà inaugurata venerdì 24 ottobre alle 9 la nuova torretta di avvistamento dell’avifauna di Valle Mandriole, anche detta valle della Canna, in fregio al fiume Lamone, in una delle aree umide più significative del Parco del Delta del Po, a pochi passi dalla foresta allagata di Punte Alberete. La. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
A Mandriole la presentazione del libro “Ora e sempre. Storie dalla Resistenza” di Guido Ceroni Venerdì 17 ottobre, alle 16.30, presso la Fattoria Guiccioli – Capannoni Gemelli (via Mandriole 286, Mandriole – Ravenna), si terrà la presentazione del libro “Ora e Vai su Facebook
Valle d'Aosta, prosegue rogo tra Saint-Denis e Verrayes: evacuate alcune abitazioni - Non è stato ancora domato il vasto incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nei comuni di Saint- Riporta tg24.sky.it
Incendio in media Valle, interessati 40 ettari - Il fuoco è ora per lo più confinato nel territorio di Verrayes e in località Grand Brison nel comune di Saint ... Come scrive ansa.it
Prosegue incendio in Valle d'Aosta, distrutto un edificio - Non è stato ancora domato il vasto incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nei comuni di Saint- Segnala ansa.it