Valerio Scanu e la chirurgia plastica | Mio marito non era d' accordo La rivelazione inaspettata

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli ospiti de “La volta buona”, ieri 21 ottobre, anche Valerio Scanu. L'ex talento di Amici nonché vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 ha partecipato al talk riguardante la chirurgia estetica e plastica, lasciandosi andare a una rivelazione probabilmente inaspettata per molti.Valerio. 🔗 Leggi su Today.it

