Valeria Golino compie 60 anni | cinque film e serie da recuperare

Tanti auguri, Valeria Golino. Oggi 22 ottobre, l’attrice e regista napoletana compie 60 anni, più di 40 trascorsi sul set sin dal suo esordio appena maggiorenne in Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada di Lina Wertmüller. Fu il primo passo di una carriera condita da decine di riconoscimenti, tra cui due Coppe Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia e diversi premi ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Nel giorno del suo compleanno, ecco cinque film da poter recuperare in streaming assieme all’acclamata serie L’arte della gioia. Valeria Golino, cinque film da guardare in streaming per i suoi 60 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Valeria Golino compie 60 anni: cinque film e serie da recuperare

