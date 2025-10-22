Valentino Rossi | La scorsa stagione è stata drammatica Chivu? Ci è voluto un po’ di rodaggio ma ora…
Inter News 24 Le parole di Valentino Rossi, noto tifoso nerazzurro, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Valentino Rossi ha parlato a Sky Sport dell’inizio di stagione dell’ Inter. L’ULTIMA STAGIONE – «L’anno scorso la stagione è stata molto positiva ma ha avuto un finale drammatico. Abbiamo perso tutto, compresa la finale di Champions e a fine stagione era andato via anche Inzaghi. Eravamo tutti i tifosi un po’ preoccupati. Anche perché è un grande allenatore». CHIVU – « È stato preso Chivu che conosciamo tutti bene perché è stato un giocatore fantastico anche all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
