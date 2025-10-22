Valditara porta al G20 il manifesto degli studenti sull’IA | focus su Agenda Sud e istruzione tecnico-professionale

Orizzontescuola.it | 22 ott 2025

Giuseppe Valditara ha presentato durante il G20 Istruzione di Skukuza, in Sudafrica, il documento elaborato dagli studenti dei 40 Paesi partecipanti al NextGen AI, primo Summit internazionale sull'Intelligenza Artificiale nella scuola tenutosi a Napoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

