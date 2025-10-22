Valditara | Impugneremo nuovo ricorso Campania sul dimensionamento scolastico
Tempo di lettura: < 1 minuto “La sentenza del Tar Campania di accoglimento di un ulteriore ricorso della Regione Campania in materia di dimensionamento della rete scolastica verrà immediatamente impugnata”. Lo dice il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Siamo già al lavoro con l’Avvocatura generale dello Stato per ricorrere al Consiglio di Stato, convinti della bontà delle nostre ragioni e fiduciosi sull’esito favorevole del giudizio di appello, come già avvenuto nel 2023, quando l’ordinanza del Tribunale campano di sospensione dell’applicazione del dimensionamento fu immediatamente riformata dal supremo consesso di giustizia amministrativa”, aggiunge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Valditara 'mai tante risorse su scuole, 25% in ristrutturazione' - "Abbiamo investito risorse mai prima investite nell'edilizia scolastica italiana e in Calabria. Scrive ansa.it
Valditara: «La sfida della scuola è esistenziale» - «Oggi vivo una emozione non retorica, la stessa che vivo ad ogni inaugurazione dell’anno scolastico. Riporta ilsole24ore.com
Valditara a Torino: contestazione degli studenti - A Torino un gruppo di giovani appartenenti al collettivo studentesco Ksa ha contestato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in visita all'Istituto professionale Romolo Zerboni. Si legge su tg24.sky.it