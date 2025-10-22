Valditara | Impugneremo nuovo ricorso Campania sul dimensionamento scolastico

Tempo di lettura: < 1 minuto “La sentenza del Tar Campania di accoglimento di un ulteriore ricorso della Regione Campania in materia di dimensionamento della rete scolastica verrà immediatamente impugnata”. Lo dice il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Siamo già al lavoro con l’Avvocatura generale dello Stato per ricorrere al Consiglio di Stato, convinti della bontà delle nostre ragioni e fiduciosi sull’esito favorevole del giudizio di appello, come già avvenuto nel 2023, quando l’ordinanza del Tribunale campano di sospensione dell’applicazione del dimensionamento fu immediatamente riformata dal supremo consesso di giustizia amministrativa”, aggiunge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

