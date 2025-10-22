Val Pusteria incidente con elicottero sul Gruppo di Fanes
Sono in corso le operazioni di soccorso sulle montagne del Gruppo di Fanes, in val Pusteria per un incidente con un elicottero. Sul posto si stanno recando l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Nella zona sopra il rifugio Fanes erano in corso lavori boschivi, ma per il momento non ci sono informazioni dettagliate sulla dinamica dell'incidente e le sue conseguenze. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
