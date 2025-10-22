Utilizzano una gru per rubare in un cantiere | nei guai un casertano
Rubano barre di ferro utilizzando una gru del cantiere: tre le persone denunciate. I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, dopo una attività investigativa supportata dalla visione dei filmati di videosorveglianza e testimonianze, hanno individuato due persone di Telese Terme e un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
