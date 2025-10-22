Usura ed estorsione | misure cautelari tra le province di Salerno Napoli Avellino e Potenza

Contestando i reati di usura ed estorsione, la Dia e la procura di Salerno hanno sgominato una rete criminale composta da persone ritenute legate a tre clan di camorra. Agendo con la tipica metodologia mafiosa hanno prima prestato denaro a tassi usurai e poi estorto ingenti somme di denaro a due imprenditori dell’Avellinese in gravi . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Usura ed estorsione: misure cautelari tra le province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza

