Usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso | blitz antimafia

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione a un decreto di fermo di persona indiziata di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica – DDA - a carico diverse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

usura estorsione aggravata metodoUsura ed estorsioni con metodo mafioso: fermi della Dia tra Campania e Basilicata - Blitz della Sezione Operativa della Direzione investigativa antimafia di Salerno: eseguito, stamani, un decreto di fermo a carico di soggetti ritenuti ... Segnala pupia.tv

usura estorsione aggravata metodoUsura ed estorsione. Operazione della DIA tra le province di Salerno e Potenza - Dalle prime ore di questa mattina nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di ... Lo riporta ondanews.it

usura estorsione aggravata metodoUsura ed estorsione: maxi operazione della Dia di Salerno - Nella mattinata odierna, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un Decreto di Fermo di ... Lo riporta infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Usura Estorsione Aggravata Metodo