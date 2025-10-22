Usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso | blitz antimafia

Nella mattinata di oggi, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione a un decreto di fermo di persona indiziata di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica – DDA - a carico diverse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Usura ed estorsione con metodo mafioso: blitz in corso anche nel Salernitano, diversi fermi - facebook.com Vai su Facebook

Cetraro, usura e estorsione trentennale a imprenditore: arrestati coniugi https://quotidianodelsud.it/calabria/cosenza/cronache/criminalita/2025/10/02/cetraro-usura-e-estorsione-trentennale-a-imprenditore-arrestati-coniugi… #quotidianodelsud #calabria #cos - X Vai su X

Usura ed estorsioni con metodo mafioso: fermi della Dia tra Campania e Basilicata - Blitz della Sezione Operativa della Direzione investigativa antimafia di Salerno: eseguito, stamani, un decreto di fermo a carico di soggetti ritenuti ... Segnala pupia.tv

Usura ed estorsione. Operazione della DIA tra le province di Salerno e Potenza - Dalle prime ore di questa mattina nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di ... Lo riporta ondanews.it

Usura ed estorsione: maxi operazione della Dia di Salerno - Nella mattinata odierna, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un Decreto di Fermo di ... Lo riporta infocilento.it