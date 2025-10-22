Usura clan e debiti | la nuova camorra del denaro che comanda tra Salerno e Avellino

Una rete criminale articolata, costruita sull’usura, la paura e la complicità mafiosa, è stata smantellata nelle scorse ore con un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Diciotto persone sono indagate, sedici delle quali raggiunte da un decreto di fermo per usura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it