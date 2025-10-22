Usura clan e debiti | la nuova camorra del denaro che comanda tra Salerno e Avellino

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rete criminale articolata, costruita sull’usura, la paura e la complicità mafiosa, è stata smantellata nelle scorse ore con un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Diciotto persone sono indagate, sedici delle quali raggiunte da un decreto di fermo per usura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

usura clan debiti nuovaIl clan di Villaseta e la droga alle cosche mafiose di Palermo, 42 indagati - I vertici della cosca di Villaseta sono accusati di aver ceduto stupefacente, per un ammontare di 384mila euro, ai boss del mandamento mafioso di San Lorenzo/Tommaso Natale ... Si legge su grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Usura Clan Debiti Nuova