Usatatuaggio nazista | Platner si scusa

4.50 Dopo gli scandali Usa che hanno coinvolto alcuni esponenti repubblicani per simboli e chat a sfondo razzista, ecco che anche i democratici finiscono sotto accusa. Graham Platner, candidato al Senato nel Maine, ha ammesso di avere un tatuaggio simile a un simbolo nazista e si è scusato pubblicamente, annunciando che lo farà rimuovere, lo riporta Politico. Platner ha spiegato di non conoscerne il significato quando lo fece, circa vent'anni fa, dopo una serata con i commilitoni in Croazia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it