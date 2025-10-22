Usa Trump vuole $230mln di risarcimento da Dipartimento Giustizia per indagini federali a suo carico tycoon | Non cerco soldi li regalerei

22 ott 2025

È questa la richiesta che il Presidente degli Stati Uniti "potrebbe" avanzare al suo Dipartimento di Giustizia per "risarcire sé stesso" dalle denunce che in passato aveva presentato contro il Dipartimento di Giustizia guidato dall'ex amministrazione Biden 230 milioni di dollari come risarcim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

