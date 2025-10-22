Paul Ingrassia, candidato di Donald Trump per guidare l’ Office of Special Counsel – ‘tutore’ dell’integrità del governo federale – ha annunciato il suo ritiro dopo la diffusione dei contenuti di una chat con altri repubblicani in cui confessava di avere « una vena nazista », lasciandosi andare a commenti di stampo suprematista. Ingrassia, che era atteso all’audizione di conferma al Senato, con un post su Truth ha spiegato di aver deciso di fare un passo indietro perché non avrebbe potuto contare nemmeno sui voti dei repubblicani. Dopo la diffusione delle chat da parte di Politivo, il leader della maggioranza del Grand Old Party, John Thune, aveva detto ai giornalisti che la Casa Bianca avrebbe dovuto valutare il ritiro della sua nomina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Usa, si ritira il candidato di Trump con «una vena nazista»