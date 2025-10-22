Usa | all’esercito servono 150 miliardi la grande finanza privata li raccoglie In cambio di…

Si rafforza l’ ibridazione tra settore pubblico e privato negli Stati Uniti con l’emersione dei progetti dell’United States Army per operare in sinergia con i fondi di private equity al fine di innalzare la dotazione di capitale per finanziare un programma di ammodernamento infrastrutturale che il Pentagono spera poter valere fino a 150 miliardi di dollari. L’idea, secondo il Financial Times, sarebbe venuta da Steve Feinberg, vice del segretario alla Difesa Pete Hegseth al Pentagono. Non a caso, la proposta è stata elaborata da un veterano del settore del private equity. 65 anni, Feinberg ha fondato nel 1992 Cerberus Capital Management, uno dei maggiori fondi di private equity. 🔗 Leggi su It.insideover.com

