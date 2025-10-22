usa ala della casa bianca demolita per una nuova sala da ballo

Sono iniziati lunedì 20 ottobre i lavori per la demolizione di una parte dell'Ala Est della Casa Bianca, a Washington, per far posto a una nuova sala da ballo voluta dal presidente Donald Trump. Il progetto, dal costo stimato di 250 milioni di dollari e finanziato - secondo Trump - interamente con fondi privati, prevede la realizzazione di uno spazio di circa 8.400 metri quadrati, in grado di ospitare fino a 999 persone. Le immagini del cantiere, che mostrano escavatori all'opera e l'ala est in gran parte demolita, hanno scatenato polemiche sui social media, soprattutto dopo che il presidente aveva assicurato che i lavori non avrebbero interferito con l'edificio esistente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

