Usa ala della Casa Bianca demolita per una nuova sala da ballo
Sono iniziati lunedì 20 ottobre i lavori per la demolizione di una parte dell'Ala Est della Casa Bianca, a Washington, per far posto a una nuova sala da ballo voluta dal presidente Donald Trump. Il progetto, dal costo stimato di 250 milioni di dollari e finanziato - secondo Trump - interamente con fondi privati, prevede la realizzazione di uno spazio di circa 8.400 metri quadrati, in grado di ospitare fino a 999 persone. Le immagini del cantiere, che mostrano escavatori all'opera e l'ala est in gran parte demolita, hanno scatenato polemiche sui social media, soprattutto dopo che il presidente aveva assicurato che i lavori non avrebbero interferito con l'edificio esistente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
askanews. . Per il secondo giorno consecutivo, ruspe e mezzi pesanti continuano a demolire parte dell'ala est della Casa Bianca. L'intervento segna l'avvio dei lavori per la nuova sala da ballo voluta dal presidente Donald Trump, un progetto che - secondo lo Vai su Facebook
Casa Bianca, nessun incontro «nell'immediato futuro» tra Trump e Putin - X Vai su X
Un'ala della Casa Bianca demolita per una nuova sala da ballo, è bufera negli Usa - Stanno scatenando un putiferio le foto circolate sui social media dei lavori in corso alla Casa Bianca per il nuovo mega salone delle feste voluto da Donald Trump. Riporta ansa.it
Usa, ala della Casa Bianca demolita per una nuova sala da ballo - (LaPresse) Sono iniziati lunedì 20 ottobre i lavori per la demolizione di una parte dell’Ala Est della Casa Bianca, a Washington, per far posto a ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Usa, Trump demolisce parte della Casa Bianca per costruire sala da ballo - La realizzazione della ballroom da 250 milioni di dollari "non interferirà con l'edificio attuale" aveva assicurato il presidente Usa nel firmare un ordine esecutivo a luglio. Secondo tg24.sky.it