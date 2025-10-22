Tentato femminicidio a Milano: 62enne in condizioni gravissime, caccia all’ex. Una scena di violenza cieca, consumata in pieno giorno, davanti ai residenti di un quartiere che ora vive nella paura. Una donna italiana di 62 anni, Luciana Ronchi, è stata aggredita e accoltellata più volte dall’ex marito ieri mattina in via Grassini 5, Bruzzano, zona nord di Milano. Colpita al volto, al torace e al collo – con un fendente che ha reciso la giugulare – la donna è stata trovata riversa in strada tra due auto mentre perdeva copiosamente sangue. Trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, è ora in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Urlava e scappava insanguinata’, Luciana Ronchi accoltellata in strada a Bruzzano: l’ex fugge in scooter