Urla e insulti contro Sarkozy durante la prima notte in cella

Urla, schiamazzi e insulti contro Nicolas Sarkozy durante la prima notte di carcere nel penitenziario della Santé, a Parigi. Secondo diversi media d'Oltralpe, tra cui BFMTV e radio Europe 1, altri detenuti avrebbero condiviso in diretta sui social network le grida dei detenuti per impedire all'ex. 🔗 Leggi su Today.it

Sarkozy e quella prima notte in carcere: gli insulti dei detenuti, l’isolamento e la tv - Dopo una prima notte in cella movimentata, l'ex presidente francese ha cominciato la sua nuova routine: sport, lettura e scrittura. Da msn.com