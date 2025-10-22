Uomo accoltella al volto l' ex moglie lei scappa in strada | Aiutatemi

Una donna di 55 anni è stata accoltellata in via Giuseppina Grassini, nel quartiere Bruzzano di Milano. Il presunto autore dell'aggressione sarebbe l'ex marito.L'intervento della polizia locale Come riporta Stiben Mesa Paniagua su MilanoToday, gli agenti della polizia locale sono intervenuti. 🔗 Leggi su Today.it

