Uomini e Donne | Gianmarco Steri rompe il silenzio dopo il ritorno con Martina De Ioannon

La storia tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon è ormai ufficiale. Le foto dei due ex protagonisti di Uomini e Donne a spasso per Roma hanno fatto il giro del web, scatenando una vera e propria bufera. Se da una parte Cristina Ferrara e Ciro Solimeno hanno scelto la via dello sfogo pubblico, dall’altra la nuova coppia ha mantenuto un profilo più riservato. Ora, però, Gianmarco ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua. Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon: è ufficiale. Dopo settimane di rumor e segnalazioni, è arrivata la conferma: Gianmarco Steri e Martina De Ioannon stanno insieme. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Gianmarco Steri rompe il silenzio dopo il ritorno con Martina De Ioannon

