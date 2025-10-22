Uomini e Donne Gianmarco Steri rompe finalmente il silenzio sul ritorno di fiamma con Martina De Ioannon

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, l'ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Steri rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Martina De Ioannon. Ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri rompe finalmente il silenzio sul ritorno di fiamma con Martina De Ioannon

Scopri altri approfondimenti

Anticipazioni Uomini e donne. Quando sembrava tutto assolutamente finito c'è il colpo di scena!! Federico e Agnese, cosa abbiamo appena saputo: https://fanpa.ge/U379N - facebook.com Vai su Facebook

Anche oggi il dietro le quinte di #UominieDonne è tutto da gustare con #Cipster! Telecamere spente, Witty accesa… Sentite QUI #adv - X Vai su X

Uomini e Donne, Gianmarco Steri rompe finalmente il silenzio sul ritorno di fiamma con Martina De Ioannon - Dopo le polemiche degli ultimi giorni, l'ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Steri rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Martina De Ioannon. Secondo comingsoon.it

Martina e Gianmarco, come hanno reagito a Uomini e Donne? Gesto Mennoia - Arriva la reazione dell'autrice di Uomini e Donne all'inizio della nuova e inaspettata relazione tra De Ioannon e Steri ... Segnala gossipetv.com

U&D: Gianmarco Steri rompe il silenzio dopo le accuse “Nulla di cui vergognarsi. Si farà chiarezza ma non ora” - Uomini e Donne: Gianmarco Steri rompe il silenzio dopo le accuse — “Non c’è nulla di cui vergognarsi” Dopo giorni ... Secondo tuttosulgossip.it