Uomini e Donne Gianmarco e Martina tornano in studio? Interviene la redazione

Non si parla d’altro: Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono ufficialmente tornati insieme e la loro storia sta infiammando il web. Dopo settimane di segnalazioni, paparazzate e testimonianze, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati immortalati più volte insieme, fino al video più recente girato durante la serata di compleanno di un amico di Gianmarco, il 21 ottobre 2025. Ma la notizia che più ha fatto discutere riguarda la reazione di una figura chiave della redazione: Raffaella Mennoia. Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, le nuove foto di coppia dopo Uomini e Donne. Nelle ultime ore, le pagine Instagram dedicate al dating show di Canale 5 hanno pubblicato nuove immagini che mostrano Gianmarco Steri e Martina De Ioannon mano nella mano per le strade di Roma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco e Martina tornano in studio? Interviene la redazione

