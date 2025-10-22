Uomini e Donne Gemma in lacrime | lo scontro con Isabella e Cinzia e la difesa di Gianni | Video Witty Tv

A Uomini e Donne, Gemma è nuovamente disperata delusa dal comportamento di Mario. In studio lo scontro prima con Cinzia e poi con Isabella. Gemma piange a Uomini e Donne: lo scontro tra Isabella e Gianni. Gemma si sfoga dopo la puntata di Uomini e Donne delusa dal comportamento di Mario. In studio poco dopo la dama si scontra con Cinzia accusandola di essere una che passa da un uomo all’altro. Cinzia non ci sta e si difende “ non sai nulla della mia vita. Non è solidarietà femminile dire ad un’altra donna ciò”. Gemma ribatte: “ e voi l’avete avuta nei miei confronti? “. Anche Isabella ha qualcosa da dire alla Galgani: “ non sei più credibile “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

