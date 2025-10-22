Uomini e Donne Gemma in lacrime | lo scontro con Isabella e Cinzia e la difesa di Gianni | Video Witty Tv
A Uomini e Donne, Gemma è nuovamente disperata delusa dal comportamento di Mario. In studio lo scontro prima con Cinzia e poi con Isabella. Gemma piange a Uomini e Donne: lo scontro tra Isabella e Gianni. Gemma si sfoga dopo la puntata di Uomini e Donne delusa dal comportamento di Mario. In studio poco dopo la dama si scontra con Cinzia accusandola di essere una che passa da un uomo all’altro. Cinzia non ci sta e si difende “ non sai nulla della mia vita. Non è solidarietà femminile dire ad un’altra donna ciò”. Gemma ribatte: “ e voi l’avete avuta nei miei confronti? “. Anche Isabella ha qualcosa da dire alla Galgani: “ non sei più credibile “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondisci con queste news
Anticipazioni Uomini e donne. Quando sembrava tutto assolutamente finito c'è il colpo di scena!! Federico e Agnese, cosa abbiamo appena saputo: https://fanpa.ge/U379N - facebook.com Vai su Facebook
Anche oggi il dietro le quinte di #UominieDonne è tutto da gustare con #Cipster! Telecamere spente, Witty accesa… Sentite QUI #adv - X Vai su X
Uomini e donne, anticipazioni: Gemma ritrova il sorriso con Piero, un nuovo corteggiatore - Nel corso delle riprese del 21 ottobre, Gemma ha messo da parte la delusione per Mario e ha iniziato a conoscere il signor Piero ... it.blastingnews.com scrive
Uomini e Donne 22 ottobre 2025, le anticipazioni: Gemma piange, Isabella schiaffeggia un cavaliere, Jakub ancora sotto attacco - Uomini e Donne, anticipazioni del 22 ottobre 2025: Gemma Galgani ancora in lacrime per Mario, Jakub attaccato e Isabella lancia sberle. Scrive mondotv24.it
Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 21 ottobre 2025: volano sberle nel trono over, Gemma ancora in lacrime per Mario - Uomini e Donne, le anticipazioni del 21 ottobre 2025: volano sberle nel trono over, Gemma Galgani di nuovo in lacrime per Mario Lenti, Cristiana esce con Jakub. Da mondotv24.it