Uomini e Donne Gemma furibonda con Cinzia e Isabella | volano accuse pesanti

Programmi Tv, la puntata di oggi di Uomini e Donne è stata dominata dalle polemiche. Protagonista assoluta, ancora una volta, Gemma Galgani, che ha dato vita a un vero e proprio show tra lacrime, accuse e frecciatine. Leggi anche: “Abbassiamola!”. UeD, Maria costretta a censurare Tina Cipollari: cosa è successo Uomini e Donne, Gemma furiosa con Cinzia per Mario. La scintilla è scoppiata quando Gemma ha attaccato Cinzia, rea di essere uscita con Mario, il cavaliere per cui la dama torinese sembra aver perso la testa. La Galgani non ha usato mezzi termini: “Lei ha sempre cercato sappiamo che cosa, oltre all’interesse fisico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Uomini e Donne, Gemma furibonda con Cinzia e Isabella: volano accuse pesanti

