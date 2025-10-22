Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 22 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 22 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto tra Agnese e Federico. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Flavio. Il tronista ha lasciato lo studio per un confronto con Martina e Denise. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 22 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (22 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Contenuti che potrebbero interessarti

Anticipazioni Uomini e donne. Quando sembrava tutto assolutamente finito c'è il colpo di scena!! Federico e Agnese, cosa abbiamo appena saputo: https://fanpa.ge/U379N - facebook.com Vai su Facebook

Anche oggi il dietro le quinte di #UominieDonne è tutto da gustare con #Cipster! Telecamere spente, Witty accesa… Sentite QUI #adv - X Vai su X

Uomini e Donne anticipazioni registrazione oggi 21 ottobre 2025 - Non solo ieri ( QUI PER RECUPERARE I DETTAGLI ), anche oggi si è tenuta una nuova registrazione del dating show. Da novella2000.it

Uomini e donne, anticipazioni: Gemma ritrova il sorriso con Piero, un nuovo corteggiatore - Nel corso delle riprese del 21 ottobre, Gemma ha messo da parte la delusione per Mario e ha iniziato a conoscere il signor Piero ... Lo riporta it.blastingnews.com

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 21 OTTOBRE 2025/ Baci per Agnese, poi lascia lo studio - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 21 ottobre 2025: nuove esterne e confronti per le troniste Sara e Cristiana, mentre nel Trono ... Segnala ilsussidiario.net