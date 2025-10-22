Davvero Elly Schlein pensa di attirare e ingolosire gli italiani lanciando l’allarme per la democrazia nel Paese? Davvero Maurizio Landini ritiene compito della Cgil di occuparsi delle sorti dell’umanità ma non di quelle di alcune migliaia di lavoratori di Stellantis prossimi al licenziamento mentre la società trasferisce in America investimenti e posti di lavoro e sigla accordi con i produttori cinesi? Che cosa è successo alla sinistra italiana per disinteressarsi dei costi delle bollette energetiche, delle famiglie senza più risparmi e di 6 milioni di italiani che hanno smesso di curarsi?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Uno spettro si aggira per l'Italia: è quello della sinistra senza più la ragione sociale