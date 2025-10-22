Uno mi ha spedito una lettera per dirmi ‘Guccini va all’inferno vecchio rimbambito! Per fortuna che c’è Vasco Rossi!' | lo rivela il cantautore

Francesco Guccini ha pubblicato il romanzo “ Romeo e Giulietta 1949 ” e a La Stampa ha raccontato com’è nata l’idea: “Ho avuto la sventura, diciamo, di passare due mesi all’ospedale, senza potermi muovere dal letto. Mi sono messo a fantasticare, a raccontarmi da solo delle storie, dei personaggi, a costruire l’impianto di una cosa compiuta, che poi quando ho potuto ricominciare a scrivere ho messo sulla carta”. E ancora: “Questa storia è solo vagamente autobiografica. Sì, il bambino protagonista finisce in una piccola città, ma è un poco più grande di quanto fossi io all’epoca dei fatti, il 1949. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

