Università Sapienza facoltà di Lettere interrompe accordi con Israele studenti | Ora costruire rapporti con istituzioni palestinesi

Decisivo il pressing degli studenti, la cui sensibilità ha avuto un ruolo fondamentale nella vicenda. La facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Sapienza di Roma interrompe gli accordi con Israele. Decisivo il pressing degli studenti, la cui sensibilità ha avuto un ruolo fondamentale n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Università Sapienza, facoltà di Lettere interrompe accordi con Israele, studenti: "Ora costruire rapporti con istituzioni palestinesi"

