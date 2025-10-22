Inter News 24 . L’analisi della Gazzetta dello Sport. Non perde un colpo l’Inter europea di Cristian Chivu. Dopo Ajax e Slavia Praga, arriva anche il successo per 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise, firmando la terza vittoria su tre partite nella League Phase di Champions League. Un percorso netto che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, entra di diritto nella storia del club: mai la Beneamata aveva iniziato una campagna nella massima competizione continentale con tre successi e zero gol subiti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Union SG Inter, turnover meticoloso e non solo: tutti i meriti di Chivu in una serata perfetta (o quasi)