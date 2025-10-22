Union SG Inter le dichiarazioni di Chivu | I miei ragazzi hanno la voglia di lavorare sodo per portare avanti una nuova stagione ai vertici
Union SG Inter, Chivu ha affidato a Sky le sue riflessioni sulla partita giocata in serata in Belgio, soffermandosi sulla prova della squadra Dopo il successo contro l’Union Saint-Gilloise, Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha rilasciato a Sky Sport un’intervista in cui ha sottolineato i progressi della squadra e l’importanza dei giovani talenti che sta contribuendo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una passeggiata in Belgio quella dell’Inter, ospite del Royale Union Saint-Gilloise, squadra che guida il campionato in patria ma che nulla può contro i nerazzurri. Due reti per tempo e tre punti molto preziosi nell’ottica di questa prima fase, con l’Inter che ha Vai su Facebook
A poche ora dalla sfida tra Union Saint-Gilloise ed #Inter , i tifosi nerazzurri i si prendono il Palazzo della Borsa a Bruxelles? @tancredipalmeri #ChampionsLeague #Sportitalia - X Vai su X
Union SG Inter, Chivu rivela le scelte di formazione: «In attacco difficile decidere, ma tutti danno il massimo. Pio ha dimostrato questa cosa» - Union SG Inter, Chivu rivela le scelte di formazione che lo hanno portato a preferire Pio Esposito a Bonny come partner d’attacco di Lautaro Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai mic ... Si legge su calcionews24.com
Marotta: “Siamo convinti di aver preso un campioncino” - Pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida tra Union SG e Inter per la terza partita di Champions League, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha risposto ad alcune domande dei colleghi di ... Da passioneinter.com
Union SG-Inter, conferenza Chivu: "Dobbiamo mantenere entusiasmo. Stiamo cercando di recuperare Thuram, ma non ci sarà contro il Napoli" - Stiamo cercando di recuperare Thuram, ma non ci sarà contro il Napoli". Si legge su eurosport.it