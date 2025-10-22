Union SG Inter Lautaro e i giovani trascinano la squadra | la Champions parla nerazzurro

Inter News 24 Union SG Inter: che serata per la Beneamata! I punti chiave della sfida di ieri sera a Bruxelles. La formazione nerazzurra continua a brillare in Europa e lo fa nel segno del suo capitano, Lautaro Martinez, sempre più simbolo e guida tecnica dell’ Inter. L’attaccante argentino, classe 1997, ha siglato un’altra rete decisiva nella larga vittoria contro l’Union Saint-Gilloise, dopo la doppietta realizzata contro lo Slavia Praga. Con questo nuovo gol, il numero 10 interista è diventato il giocatore con più marcature in Champions League nel 2025, toccando quota undici. Una conferma della sua straordinaria continuità sotto porta e della leadership che esercita su tutto il gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Union SG Inter, Lautaro e i giovani trascinano la squadra: la Champions parla nerazzurro

