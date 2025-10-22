Union SG Inter i nerazzurri brillano e convincono Ecco qual è stata l’arma utilizzata da Cristian Chivu

Inter News 24 Union SG Inter: l’analisi di Repubblica sul convincente successo nerazzurro a Bruxelles, che porta Chivu in cima alla classifica di Champions League. L’ Inter prosegue la sua marcia europea con un successo netto e autorevole: 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise, campione del Belgio. Una prestazione di forza che consente ai nerazzurri di centrare la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, mantenendo il primo posto nel girone a punteggio pieno e con una differenza reti impressionante di +9. A Bruxelles, la squadra guidata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima esperienza in Champions da allenatore, ha mostrato un calcio concreto e verticale, coerente con la filosofia imposta fin dal suo arrivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Union SG Inter, i nerazzurri brillano e convincono. Ecco qual è stata l’arma utilizzata da Cristian Chivu

