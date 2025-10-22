union sg inter ennesima prova di forza per i nerazzurri con la vittoria di ieri chivu ha consolidato il suo percorso ecco come

Inter News 24 Union SG Inter, c’è tanta solidità e continuità sotto la guida di Cristian Chivu, che continua a sorprendere tutti partita dopo partita. La formazione nerazzurra continua a viaggiare a ritmi altissimi. Il successo in casa dell’Union Saint-Gilloise ha sancito la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, confermando la grande continuità del gruppo allenato da Cristian Chivu, tecnico rumeno che ha saputo dare equilibrio e carattere a una squadra già molto competitiva. Nonostante un primo tempo più complicato del previsto, con i belgi capaci di mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra, la Beneamata ha saputo gestire la pressione e ribaltare la gara nella ripresa, dimostrando maturità e capacità di adattamento ai diversi contesti. 🔗 Leggi su Internews24.com

