Unicredit utile netto nel 3° trimestre 2025 a €2,6 mld +4,7% nei 9 mesi a 8.7 mld +12,9%; accordo dividendi a 2,2 miliardi

Unicredit, risultati 3 trimestre e totale 9 mesi del 2025: Orcel: "Guidance per un utile netto di circa €10,5 miliardi nel 2025 prima di ogni iniziativa manageriale per rafforzare i nostri risultati futuri, è il nostro migliore anno di sempre" Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.

