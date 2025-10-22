Un' atrocità di guerra un omicidio e la morte di un amico | non è una serata facile quella di Montalbano in Un diario del ' 43 stasera in tv

I fantasmi della Seconda guerra mondiale vengono a bussare al commissariato di Vigata. E Montalbano si trova così coinvolto in una strage di tanti anni fa, un omicidio di oggi e un addio inaspettato. Un diario del ’43: così si intitola il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1. Secondo episodio della 13esima stagione di Il Commissario Montalbano. Come sempre, la puntata è visibile in contemporanea in streaming su RaiPlay. Dove per i prossimi mesi è possibile vedere tutti i 37 film finora realizzati della saga che ha per protagonista il commissario di Polizia inventato dalla fantasia dello scrittore Andrea Camilleri. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un'atrocità di guerra, un omicidio e la morte di un amico: non è una serata facile quella di Montalbano in "Un diario del '43" stasera in tv

