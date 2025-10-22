Un' altra auto in fiamme | pompieri e carabinieri sul posto

Arezzonotizie.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una macchina è andata in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi a San Giovanni Valdarno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno portato avanti le operazioni di spegnimento e bonifica. Secondo quanto appreso non sarebbe rimaste coinvolte le persone e nemmeno le altre auto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

