Un' altra auto in fiamme | pompieri e carabinieri sul posto

Una macchina è andata in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi a San Giovanni Valdarno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno portato avanti le operazioni di spegnimento e bonifica. Secondo quanto appreso non sarebbe rimaste coinvolte le persone e nemmeno le altre auto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it