Una testata all' autista del bus condannato un 27enne
Nell'aula del giudice di pace del tribunale di Arezzo è stato affrontato il caso di un'aggressione a un autista di un autobus della linea extraurbana della provincia di Arezzo. Imputato un uomo di 27 anni di origini nigeriane e presente regolarmente nel territorio italiano. Dopo aver ricostruito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
