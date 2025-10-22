Una storia sportiva da incorniciare | nasce lo Sporting Forchia for Special

Tempo di lettura: 2 minuti Perche il calcio e lo sport, in generale, possono e devono rappresentare una grande occasione in termini di condivisione e di inclusione. “Siamo felici di annunciare, siamo la prima Scuola calcio a farlo nelle province di Benevento e di Caserta, la nascita dello Sporting Forchia for Special”. Una stupenda iniziativa prende forma nel cuore della Valle Caudina. È quella promossa dallo Sporting Forchia, associazione sportiva che da anni rappresenta un punto di riferimento per decine e decine di giovani all’insegna dell’amore per il pallone e di saldi valori formativi. Il sodalizio guidato dal Presidente Gennaro De Lucia, che sviluppa le sue attività per i ragazzi tra le strutture del PalaForchia e del Torre di Santa Maria a Vico, ha lanciato da quest’anno una nuova esperienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

