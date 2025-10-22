Una stagione teatrale per stupire Otto spettacoli e tre monologhi
La rassegna teatrale di Arcore si fa ancora più ricca. Ai tradizionali otto spettacoli di prosa, al Nuovo quest’anno se ne aggiungono tre, monologhi che hanno l’obiettivo di presentare l’arte, la letteratura e la storia attraverso la magia del palcoscenico. "Siamo certi che questa novità piacerà al pubblico", dice il direttore Gianni Spinelli. La stagione comincia il 14 novembre con un big, Paolo Jannacci con la musica e l’ironia che hanno reso il padre Enzo uno degli interpreti più amati. A seguire, Raffaello Tullo alle prese con una divertente avventura dedicata all’intelligenza artificiale: “Algoritmo Lui e l’AI. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
