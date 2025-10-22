Una stagione teatrale per stupire Otto spettacoli e tre monologhi

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna teatrale di Arcore si fa ancora più ricca. Ai tradizionali otto spettacoli di prosa, al Nuovo quest’anno se ne aggiungono tre, monologhi che hanno l’obiettivo di presentare l’arte, la letteratura e la storia attraverso la magia del palcoscenico. "Siamo certi che questa novità piacerà al pubblico", dice il direttore Gianni Spinelli. La stagione comincia il 14 novembre con un big, Paolo Jannacci con la musica e l’ironia che hanno reso il padre Enzo uno degli interpreti più amati. A seguire, Raffaello Tullo alle prese con una divertente avventura dedicata all’intelligenza artificiale: “Algoritmo Lui e l’AI. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

una stagione teatrale per stupire otto spettacoli e tre monologhi

© Ilgiorno.it - Una stagione teatrale per stupire. Otto spettacoli e tre monologhi

Scopri altri approfondimenti

stagione teatrale stupire ottoUna stagione teatrale per stupire. Otto spettacoli e tre monologhi - Il direttore Gianni Spinelli è entusiasta: "Siamo certi che questo programma piacerà al pubblic ... Si legge su msn.com

stagione teatrale stupire ottoTeatro Augusteo: la nuova stagione che canta Napoli - È quello di Napoli, della sua voce e della sua memoria, tornata a essere la ... Scrive 2anews.it

Otto titoli e ospiti nazionali, la stagione d’autore al Teatro Ducale di Urbino - Otto tappe dal 19 ottobre al 21 aprile «che formano una stagione varia e completa grazie all’attenzione dell’assessore Lara ... Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Stagione Teatrale Stupire Otto