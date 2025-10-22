Una raccolta firme per salvare il toro scappato dal macello e che fugge ancora
Il toro scappato da morte certa è ancora in fuga. Massima attenzione nei comuni del Lecchese e del Monzese dove l’animale potrebbe vagare (l’ultimo avvistamento a Missaglia) dopo la fuga ieri da un macello della provincia di Monza e Brianza.Mentre già la rete si è mobilitata per difendere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
