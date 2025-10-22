Una piazza per Tony Novembre | tributo all’ex presidente del Consiglio notarile

LECCE – Il Consiglio Notarile di Lecce ha annunciato con un comunicato la notizia dell’intitolazione di una piazza nel Comune di Lecce in memoria del notaio Tony Novembre, già presidente del Consiglio notarile cittadino.L’iniziativa, promossa con determinazione dalla moglie Fabrizia Resta e dai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

