Una passeggiata in salute sul Percorso del Bût

Domenica 26 ottobre, alle 9.30, a Tolmezzo, nell’ambito del progetto “Fvg in Movimento.10mila passi di salute”, si terrà la passeggiata guidata lungo il “Percorso del Bût”. Il ritrovo sarà nel parcheggio di via Ponte Vecchio (dietro all’ospedale di Tolmezzo), vicino al cartellone del progetto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

