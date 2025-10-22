Una nuova ‘era’ per il PalaTerni | le prove generali di Nayt per i concerti a Roma e Milano I retroscena
Una prima volta che potrebbe lanciare il PalaTerni in una nuova ‘era’. Il rapper William Mezzanotte in arte ‘Nayt’ ha scelto il palazzetto per fare le prove generali in vista dei due concerti in programma rispettivamente il 23 e 25 ottobre al Palazzo dello sport di Roma ed all’Unipol Forum di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
