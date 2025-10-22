Una nuova area giochi per piazza Capitaneo a Palese | lavori quasi ultimati

Sono quasi completati i lavori di riqualificazione dell’area giochi di piazza Capitaneo, a Palese. Questa mattina il sindaco ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere, finanziato con un importo di circa 37mila euro (al netto di IVA) di fondi del Municipio V. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Giovedì 11 Settembre abbiamo ospitato c/o la nuova area adibita al Carpodromo 9 Atleti della disciplina sportiva Pesca alla Carpa in Lago tecnica Roubaisienne e canna fissa che hanno partecipato all'allenamento con pesatura in vista delle prossime iniziativ - facebook.com Vai su Facebook

Nuova area verde, campetto da basket e area fitness tra via Pepe e via Borsieri Oltre 1.300mq riqualificati, di cui 540 trasformati da area grigia ad area depavimentata e drenante, grazie ad una collaborazione con Affari Pubblici e @Visa_IT https://tinyurl - X Vai su X

Riqualificazione di piazza Capitaneo a Palese: in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della nuova area giochi - Sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione dell’area giochi di piazza Capitaneo, a Palese. Come scrive giornaledipuglia.com

Bari, inaugurata la nuova area giochi di piazza Umberto: entro settembre pronta la seconda parte - La nuova struttura ludica comprende due torri collegate da un ponte, una scala in legno con gradini antiscivolo, tre scivoli e un pannello tris inclusivo Da questa mattina i bambini e le famiglie di ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Piazza Leopoldo: verde, giochi e aree sportive, ecco come diventerà - L’intervento è promosso dal Comune di Firenze ed è totalmente finanziato da Unicoop Fir ... Secondo corrierefiorentino.corriere.it