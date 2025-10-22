Una nuova area giochi per piazza Capitaneo a Palese | lavori quasi ultimati

Baritoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono quasi completati i lavori di riqualificazione dell’area giochi di piazza Capitaneo, a Palese. Questa mattina il sindaco ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere, finanziato con un importo di circa 37mila euro (al netto di IVA) di fondi del Municipio V. 🔗 Leggi su Baritoday.it

